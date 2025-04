Torino, Schuurs e Zapata tornano al Filadelfia: novità sul recupero dei due big di Vanoli

Torino, Schuurs e Zapata vedono la fine del calvario? I due lungodegenti granata al Filadelfia, le ultime sul loro rientro

Dopo il pareggio con la Lazio, il Torino si prepara per il prossimo impegno di campionato, domenica alle 15 contro il Verona all’Olimpico Grande Torino. La squadra prosegue il suo lavoro di avvicinamento all’incontro, sotto la guida di Paolo Vanoli.

Intanto al Filadelfia, come riportato da la Gazzetta dello Sport, è arrivata una piacevole sorpresa: Perr Schuurs e Duvan Zapata sono tornati a utilizzare gli spazi e le attrezzature del club per il loro recupero. Nonostante abbiano bisogno ancora di tempo prima di poter tornare a disposizione del gruppo, il loro ritorno all’allenamento è stato un momento emozionante per il club e per i tifosi, che sperano di rivederli presto in campo. Il difensore olandese è fuori da un anno e mezzo, mentre l’attaccante colombiano da questo autunno.