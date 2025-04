Torino, addio a Pinzolo: ecco sede e date del prossimo ritiro estivo

Il Torino dice addio a Pinzolo, ecco sede e date del ritiro estivo targato 2025, le novità sulla prossima estate dei granata di Paolo Vanoli

A Torino non si perde tempo e, mentre Paolo Vanoli e i suoi ragazzi sono pronti a tornare al Filadelfia dopo il pareggio maturato con la Lazio lunedì, dalle parti di Via Viotti si inizia a programmare la prossima estate. A differenza di quanto accaduto negli ultimi due anni però, la sede del ritiro granata nei mesi più caldi di questo 2025 non sarà più il Comune di Pinzolo. Il motivo – come anticipato ieri dalla redazione di Calcionews24 – è da ricercare in una serie di lavori di manutenzione che vedranno coinvolto l’impianto sportivo che trova ubicazione nella località dell’Alta Val Rendena e che avrebbe dovuto accogliere Samuele Ricci e compagni.

Nuova destinazione da scegliere, nuovo itinerario da seguire dunque; per quanto con ogni probabilità la compagine granata non opterà per un ‘radicale’ cambio di location. Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport stamane difatti, pur non avendo ancora selezionato il centro abitato prescelto il Torino monterà le proprie tende in Alto Adige. Più precisamente in una località, si legge, nei pressi dello Stelvio. Ancora da limare anche le date precise, per quanto è auspicabile che i ragazzi di Paolo Vanoli saliranno in alta quota verso la metà di luglio dopo il precedente (canonico) mini-raduno all’ombra della Mole.

LEGGI QUI LA NOSTRA ANTICIPAZIONE SUL RITIRO ESTIVO DEL TORINO 2025