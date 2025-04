Torino, al via i lavori per il prossimo ritiro estivo: le date e le novità sulla location

Il Torino dà il via ai lavori per il prossimo ritiro estivo, vediamo le possibili date ed una novità sulla location per l’estate dei granata

Mentre Paolo Vanoli continua a darsi da fare sul manto erboso del Filadelfia con i risultati che – almeno in questo inizio di anno solare – stanno sorridendo eccome al tecnico granata, il suo Torino inizia a programmare il prossimo ritiro estivo. Dalle parti di Via Viotti infatti i dirigenti del club piemontese non sembrerebbero intenzionati a perdere tempo; ed è così che proprio in questi istanti sono in definizione tutti i dettagli della preparazione sportiva che vedrà protagonisti Cesare Casadei e compagni nei mesi più caldi del 2025.

Per prima cosa, è doveroso sottolineare come dopo due anni di anni di ‘onorato servizio’ la formazione sabauda dirà addio al Comune Pinzolo. Almeno nel ‘25 il Torino non monterà quindi le proprie tende nella località che trova ubicazione nell’alta Val Rendena. Tra i motivi, anche, una serie di lavori di manutenzione in programma nell’impianto sportivo trentino che avrebbe dovuto accogliere i granata.

Quale sarà dunque la location prescelta? Per il momento è impossibile dirlo con certezza. Come appreso in esclusiva dalla redazione di Calcionews24 con il prezioso ausilio del team di Toro Zone, ad oggi il Torino non avrebbe ancora individuato un luogo preciso dove trasferirsi la prossima estate. Numerose le papabili mete sul piatto, che verranno minuziosamente scandagliate nei prossimi giorni se non addirittura nelle prossime ore.

Maggiori novità invece è possibile fornirle per quanto concerne le date dello stesso ritiro. Visto l’inizio posticipato del campionato di Serie A targato 2025-2026, queste saranno con ogni probabilità comprese tra la 3a e la 4a settimana di luglio. Anche in questo caso però, il condizionale rimane un fedele alleato, ergo conviene attendere che maggiori informazioni siano a tempo debito diramate sui portali ufficiali della scuderia granata. Insomma, all’ombra della Mole si lavora pensando al presente, ma con un occhio già rivolto all’estate.