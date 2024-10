Nesta soddisfatto: «Monza meritava una vittoria stasera. Ho lavorato molto su quel giocatore e...»

Le dichiarazioni dell’allenatore Alessandro Nesta su quella che è stata la partita Verona Monza di Serie A allo stadio Bentegodi

Ai microfoni di DAZN, l’allenatore Nesta ha voluto rilasciare qualche dichiarazione dopo Verona Monza di Serie A.

LE PAROLE – «Abbiamo lavorato tanto, stringendo i denti nei momenti di difficoltà. Aspettavamo la vittoria da tanto tempo e meritavamo assolutamente di vivere una serata così. Nei primi 20 minuti ho visto una squadra che costruiva, con il nostro quinto che portava fuori posizione il loro terzino. Poi è ovvio che ci sono fasi della partita in cui è necessario sfruttare le caratteristiche di un giocatore molto fisico come Djuric che ci dà sempre una grande mano. Dani Mota? Tutti vogliono giocare a sinistra, ho passato un’estate a fargli capire che può essere molto efficace quando parte da destra e credo che prestazioni del genere possano convincere anche lui che siamo sulla strada giusta. Ora ci godiamo questo successo ma non dobbiamo dimenticare che il cammino è ancora lungo. Ho sempre pensato che dovevamo credere in quello che facevamo, mettendoci in discussione giorno dopo giorno anche a costo di rivedere qualche idea se i risultati non ci danno ragione. Ambizione e consapevolezza devono andare a braccetto con l’umiltà. Speriamo di aver trovato la quadratura del cerchio, ora ci sarà un nuovo scontro diretto in casa nostra ed è necessario avere continuità. Di gioco e di risultati».