Inzaghi: «Innanzitutto bisogna fare i complimenti ai ragazzi. Vittoria della Champions? Dico che...»

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport post Bayern Monaco Inter, Simone Inzaghi, allenatore dei nerazzurri, ha rilasciato qualche dichiarazione sul match di Champions League.

EMOZIONI – «Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, più che al risultato penserei alla partita e a come l’abbiamo sviluppata. Era il primo tempo, tra sette giorni ci sarà il ritorno a San Siro contro una squadra fortissima ma l’Inter gli ha tenuto testa con determinazione, coraggio, aggressività, molto molto bene».

SE POSSIAMO ARRIVARE IN FONDO IN CHAMPIONS? QUESTA LA VITTORIA PIU’ BELLA DELLA MIA CARRIERA? – «Sicuramente una partita di grandissimo spessore che ti fa felice, i numeri del Bayern li sapevamo, nelle ultime 27 in Champions ne ha vinte 23 e pareggiate 4. Abbiam fatto qualcosa di importante ma dobbiamo dar seguito a questa grande prestazione a San Siro davanti ai nostri tifosi».

SE MI ASPETTAVO MAGGIOR PRESSING DA PARTE LORO? – «Sì, hanno provato ma hanno trovato di fronte un’Inter che ha giocato bene tecnicamente, siamo usciti bene. Basta vedere il secondo tempo, al 90′ abbiamo giocato la palla e non abbiamo smesso di credere alla vittoria nonostante il gol subito qualche minuto prima. Bravissimi i ragazzi, e continuare così».

SUL SECONDO GOL – «Avevamo parlato e sapevamo che dovevamo esser bravi a toglierli il possesso, dovevamo aver personalità con la palla e non buttarla. Dovevamo venire qui a Monaco con personalità e lo abbiamo fatto. La squadra è rimasta in partita, lucida e concentrata».