Ultime notizie Calciomercato LIVE: tutte le novità del giorno - Calcio News 24

Ultime notizie Calciomercato LIVE: segui con noi tutte le notizie del giorno, aggiornate ora dopo ora dalla redazione di Calcio News24

Inizia il periodo più caldo dell’anno per il calciomercato: la sessione estiva. Il mercato non dorme mai in questi mesi: ecco tutte le principali notizie dalla Serie A e dal mondo. Seguitelo con gli aggiornamenti della redazione di Calcio News 24.

Ultime notizie calciomercato – 1 Settembre 2024

Roma-Smalling: è addio, tutto pronto per Hummels

Ultime notizie calciomercato – 31 agosto 2024

Como-Varane, può essere già addio

Al Ahli-Osimhen, arriva la decisione definitiva

Ultime notizie calciomercato – 29 agosto 2024

De Sciglio all’Empoli: ora è ufficiale

Raspadori fortemente vicino all’Atalanta. Ecco le ultime novità

Abraham Milan, affare in chiusura? Ecco le ultime novità

Ultime notizie calciomercato – 28 agosto 2024

Juve-Sancho, pronta l’offerta

Milan-Rabiot, nuovo tentativo

Ultime notizie calciomercato – 27 agosto 2024

Kossounou diventerà un nuovo giocatore dell’Atalanta. Le ultime

Danso alla Roma: accordo trovato

Iling Jr al Bologna: ora è ufficiale

Koopmeiners alla Juventus: domani le visite mediche

L’Empoli chiude per l’attaccante del Chelsea: i dettagli

Ultime notizie calciomercato – 26 agosto 2024

Osimhen-Al Ahli, il motivo del rifiuto

Como-Nico Paz, ora è ufficiale

Ultime notizie calciomercato – 25 agosto 2024

McTominay avanza verso il Napoli di Conte: le ultimissime

Sancho-Juventus, trattava avanzata: le ultime

Ultime notizie calciomercato – 24 agosto 2024

Juventus, estasi per gli arrivi di Nico Gonzalez e Conceicao: le ultimissime

Atalanta, molto vicini Rui Patricio e Cuadrado. Ecco le ultime sulla trattativa

Pobega è un nuovo calciatore del Bologna. Vediamo comunicato è dettagli

Chiesa vicinissimo al Barcellona, cosa manca per chiuedere il colpo in casa Juve

Lukaku sceglie il Napoli, ecco quanto prenderà il bomber di Conte

Ultime notizie calciomercato – 23 agosto 2024

Pobega è vicino a diventare un calciatore del Bologna. Le ultime

Kone, il Milan non lo perde di vista: il piano per fargli spazio in rosa, le ultime

Folorunsho, Lotito avvisa ADL: si fa solo a queste condizioni, le ultime

Stefano Turati è arrivato a Monza ieri sera per le visite mediche, oggi la firma: sarà lui il titolare di Nesta? la sfida con Pizzignacco.

Lukaku, non c’è ancora l’intesa tra Chelsea e Napoli, e intanto il nodo Osimhen rimane

Koopmeiners, braccio di ferro con la Dea: non si allena e aspetta la Juve

Ultime notizie calciomercato – 22 agosto 2024

Dybala, salta tutto! Il no dell’argentino all’Arabia Saudita: rimane a Roma, le ultime



Tessmann, possibile destinazione in Ligue 1 per l’americano: le ultime

Sirigu torna a casa: pronto a firmare con il Palermo, le ultime

Monza, fatta per il portiere nuovo portiere biancorosso Turati

Mckennie, arriva il rinnovo con la Juve. Ecco i dettagli sul prolungamento del contratto

Nicolussi Caviglia Venezia, fatta per l’arrivo del centrocampista. Ecco tutti i dettagli dell’affare

Nuovo nome in casa Napoli per Antonio Conte. Le novità

Sfuma definitivamente Hummels in casa Bologna? Le ultime

Ultime notizie calciomercato – 21 agosto 2024

Sergi Roberto è a un passo dal Como: i dettagli

Kalulu è un nuovo giocatore della Juventus: il comunicato

Fatta per l’arrivo di Bellanova all’Atalanta. Ecco le ultime notizie

Ultime notizie calciomercato – 20 agosto 2024

Simone Verdi è fuori dal progetto Como. Ecco le ultime novità

Palacios-Inter, prosegue la trattativa. Le ultime

Il passaggio di Kalulu alla Juventus. La situazione

Ultime notizie calciomercato – 19 agosto 2024

Sergi Roberto può arrivare al Como: ecco come

Parma: Krause si regala un Americano? Piace Pukstas

De Sciglio, c’è l’interesse del Como: questa sera possibile incontro tra le parti allo Stadium?

Chiesa Inter, pressing nerazzurro per l’attaccante. Ecco le ultime novità sul mercato

Kalulu Juve, ultimatum per il difensore del Milan. A breve la decisione definitiva

Torino, continua la ricerca di un difensore: occhio a Van Den Bosch

Ultime notizie calciomercato – 18 agosto 2024

Rugani, Ajax sempre più vicino a concludere l’affare. Ecco i dettagli

Lazio, Folorunsho in arrivo, Cataldi conteso e non solo. La situazione

Offerte in arrivo per Bennacer e il Milan riflette. Il punto

Danso molto vicino alla chiusura con l’Atalanta. Le ultime

La Fiorentina sfrutterà questi giorni per portare subito un difensore a Palladino: le ultime

Ultime notizie calciomercato – 17 agosto 2024

Fofana è un nuovo giocatore del Milan: il comunicato

Fonseca saluta il centrocampista? Cosa filtra sul rossonero

Nico Gonzalez, la Fiorentina tratta con la Juve. Cosa manca

Ultime notizie calciomercato – 16 agosto 2024

Kalulu e il suo possibile trasferimento alla Juve. Le ultime

Samardzic e la prima offerta dell’Atalanta. Ecco le ultime

Ultime notizie calciomercato – 15 agosto 2024

Milan, sondaggio per Chiesa. C’è una squadra più avanti

Aggiornamenti Dybala-Arabia. Le ultime sul calciatore della Roma

McTominay, muro dello United al Napoli: niente prestito, i Red Devils chiedono questa cifra.

Empoli, continua la trattativa per Faraoni. Ecco la situazione

Rifiutata la prima offerta della Juve al Porto per Francisco Conceiçao: le ultime

Bisseck potrebbe lasciare i nerazzurri. Ecco la situazione.

Dybala, subito addio alla Roma? Spunta fuori una data.

Gudmundsson, la Fiorentina vuole chiudere subito l’affare con il Genoa. Le ultime

Ultime notizie calciomercato – 14 agosto 2024

Doppia cessione Napoli per finanziare gli acquisti: il piano di Manna

Il Torino piazza il colpo in porta: ecco il nuovo estremo difensore granata

le “trattative più calde” per la rosea: molti i volti nuovi che potrebbero arrivare in Serie A e dire la loro nella lotta salvezza.

Milan, capitolo centrocampo: la priorità è Fofana, ma occhio alle alternative

Continua la ricerca dell’Inter per il difensore che manca per completare il reparto arretrato di Simone Inzaghi

Rugani Juve, il difensore rifiutata quella destinazione! Ecco la situazione e le ultime sulla cessione del difensore.

Ultime notizie calciomercato – 13 agosto 2024

Brescianini si avvicina all’Atalanta. Ecco le ultime

Pierre Kalulu alla Juventus: le cifre e la situazione