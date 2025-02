Empoli, ufficiale l’arrivo in prestito di Christian Kouamé: il comunicato

Christian Kouamé è un nuovo giocatore dell’Empoli: l’attaccante della Fiorentina si trasferisce in prestito secco. Il comunicato del club

É dell’Empoli il primo affare fatto di questa ultima giornata di calciomercato: gli azzurri hanno chiuso con la Fiorentina per il prestito secco di Christian Kouame. Di seguito il comunicato del club.

«Empoli Football Club comunica di aver raggiunto l’accordo con ACF Fiorentina per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Christian Michael Kouakou Kouamé.

Christian Michael Kouakou Kouamé è un’attaccante ivoriano nato a Bingerville il 6 dicembre 1997. Arrivato in Italia a 16 anni, inizia a giocare con la Sestese per poi proseguire nel vivaio del Prato, arrivando all’esordio in prima squadra nell’agosto del 2015. Passa poi alla Primavera di Sassuolo e Inter, dove vince la Coppa Italia Primavera del 2016. Si trasferisce al Cittadella nel 2017, dove debutta in Serie B e rimane due stagioni, giocando 63 gare con 15 reti, trascinando i veneti ai play-off per la promozione in Serie A. Nel luglio 2018 viene acquistato dal Genoa, dove resta fino al gennaio del 2020 per 51 gare con 9 gol totali. Si trasferisce alla Fiorentina, con la società viola che nella stagione 2021/22 lo cede in prestito ai belgi dell’Anderlecht. Con i viola 143 presenze e 11 reti tra campionato e coppe in quattro stagioni. A livello di nazionale, Kouame, dopo aver giocare nella nazionale ivoriana Under 23, esordisce nella selezione maggiore nell’ottobre del 2019; con la Costa d’Avorio conta ad oggi 31 presenze e 3 reti, oltre alla vittoria della Coppa d’Africa del 2024 in casa battendo in finale la Nigeria».