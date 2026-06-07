Brasile in ansia per Wesley: stop muscolare e partecipazione al Mondiale in dubbio

Brasile in ansia, scatta l’allarme Wesley: il giocatore della Roma ha avuto un problema muscolare e ora il Mondiale sarebbe a rischio

L’allarme è scattato subito: Wesley rischia seriamente di saltare il Mondiale. Il difensore della Roma ha lasciato il campo al 15’ dell’ultima amichevole pre‑torneo del Brasile contro l’Egitto, vinta 2‑1 dalla Seleção, a causa di un problema muscolare che ha immediatamente messo in ansia lo staff di Carlo Ancelotti.

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Le sue condizioni saranno valutate nelle prossime ore attraverso gli esami strumentali, decisivi per capire l’entità dell’infortunio e le possibilità di recupero. L’immagine dell’uscita dal campo, con Wesley in lacrime, racconta tutta la paura di vedere sfumare il sogno Mondiale proprio a pochi giorni dal debutto.

Se gli esami dovessero dare esito negativo, Ancelotti sarebbe costretto a intervenire sulla lista dei convocati e chiamare all’ultimo minuto un sostituto del difensore giallorosso.

Il programma del Brasile

Il Brasile è inserito nel Gruppo C insieme a Marocco, Haiti e Scozia. L’esordio è fissato per domenica 14 giugno alle 00:00 italiane contro il Marocco di Hakimi.

A seguire, la seconda gara contro Haiti, programmata per il 20 maggio alle 2:30, e infine la terza sfida del girone contro la Scozia di McTominay, con calcio d’inizio alle 00:00 del 25 giugno.

Il Brasile attende risposte rapide: il destino di Wesley e l’equilibrio della difesa di Ancelotti passano dagli esami delle prossime ore.