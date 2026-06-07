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Sassuolo, scelto il successore di Grosso! La panchina affidata ad Alberto Aquilani
Sassuolo, scelto il successore in casa neroverde di Fabio Grosso! La panchina sarà affidata all’ex Catanzaro Alberto Aquilani
Il Sassuolo ha ufficialmente individuato il successore di Fabio Grosso, destinato a sedersi sulla panchina della Fiorentina. Dopo giorni di valutazioni e riflessioni per il dopo-Grosso, il club neroverde ha sciolto gli ultimi dubbi ed è ormai pronto ad annunciare la nuova guida tecnica che guiderà la squadra nel corso della prossima stagione.
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La scelta della dirigenza è ricaduta su Alberto Aquilani, reduce da un’ottima esperienza alla guida del Catanzaro. Come confermato da Sky Sport, l’allenatore è rimasto convinto dai piani e dalle ambizioni future del Sassuolo.
Aquilani ha attirato l’attenzione del club grazie alle sue ottime prestazioni in Serie B, campionato in cui ha persino sfiorato la promozione disputando i playoff.
Per sposare il progetto del Sassuolo, il tecnico ha preferito la proposta neroverde a quella del Torino, club che ora virerà su Ignazio Abate. A spingere Aquilani verso l’Emilia, oltre alla validità della rosa, è stata anche la prospettiva di una significativa crescita personale.
Nei prossimi giorni sono previste le firme sui contratti per sancire l’ufficialità dell’accordo.