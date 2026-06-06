Argentina, tegola Balerdi: il difensore salta il Mondiale per infortunio! I dettagli

Argentina, tegola Balerdi: il difensore salta il Mondiale per un infortunio al polpaccio destro! L’entità del problema e il comunicato

Brutte notizie per l’Argentina a pochi giorni dall’inizio della Coppa del Mondo 2026: il difensore Leonardo Balerdi è costretto a saltare la competizione a causa di un infortunio al polpaccio della gamba destra.

La nazionale albiceleste ha comunicato l’assenza del centrale attraverso il proprio profilo ufficiale su X, specificando: «Il difensore Leonardo Balerdi ha subito un infortunio muscolare al polpaccio della gamba destra e non potrà far parte della rosa che disputerà la Coppa del Mondo. In bocca al lupo, forza e pronta guarigione, magro!».

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Balerdi, che negli ultimi anni ha consolidato la propria esperienza tra club europei e la nazionale maggiore, era atteso come elemento chiave nella difesa argentina. L’infortunio obbliga il commissario tecnico a ridisegnare il reparto arretrato, trovando un sostituto in grado di garantire affidabilità e solidità nelle fasi difensive del torneo.

L’assenza del difensore rappresenta un duro colpo per l’Argentina, reduce da grandi prestazioni in campo internazionale, e costringerà la squadra a riorganizzarsi rapidamente per affrontare il Mondiale senza uno dei titolari previsti.