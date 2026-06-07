Sartori: «Tedesco? Ci piace perché è moderno. Orsolini il contratto con la nostra proposta ce l’ha, deve solo firmarlo. Italiano? Speravo restasse»

Sartori: «Tedesco? Ci piace perché è moderno. Orsolini il contratto con la nostra proposta ce l’ha. Italiano? Speravo restasse»

Giovanni Sartori non ha dubbi e, intervistato da La Gazzetta dello Sport, spiega con chiarezza le ragioni che hanno portato il Bologna a scegliere Domenico Tedesco per la panchina. Il direttore tecnico rossoblù ha sottolineato come il profilo dell’ex Fenerbahçe rispondesse perfettamente alle esigenze del club in questa nuova fase del progetto tecnico.

Sartori ha poi rivelato un retroscena significativo: già due anni fa, prima di virare su Vincenzo Italiano, il Bologna aveva avviato contatti proprio con Tedesco. Un interesse mai sopito, tornato ora d’attualità e trasformato in una scelta concreta.

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TEDESCO– «Ci piace perché è moderno, propositivo, non integralista, lui faceva vari moduli, dalla difesa a cinque alla quattro, oltre agli accorgimenti in gara. A lui interessavano l’Italia e il Bologna. Ci eravamo lasciati due anni fa con un po’ di dispiacere ma con la speranza di ritrovarci dopo qualche anno. Il suo sangue italiano credo abbia influito molto sulla decisione: aveva anche altre richieste ma ha scelto noi»

ITALIANO – «Speravo restasse, personalmente, per proseguire sul nostro cammino e dare un seguito al nostro progetto, dopo due anni fatti molto bene. Il perché dell’addio? Pensava che un ciclo fosse finito e quando succede questo, anche se tu provi con insistenza a fargli cambiare idea, un tecnico va avanti su quella strada»

ORSOLINI – «Lui sa che è stimatissimo dalla società, dagli ultimi allenatori che ha avuto ed è stimato da chi arriverà. Il contratto con la nostra proposta ce l’ha nel suo cassetto, deve solo firmarlo. Se sono ottimista? Non so, dipende da lui: abbiamo fatto lo sforzo più grande che potevamo fare, con la speranza che lui possa diventare il Bulgarelli degli Anni 2000»

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