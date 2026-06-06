Leao perde la testa! Colpo al volto ad un avversario in amichevole e rosso diretto! L’episodio durante Portogallo Cile

Un momentaccio per Rafa Leao, l’attaccante del Milan in uscita, che si è reso protagonista di un episodio controverso durante l’amichevole tra Portogallo e Cile. La partita, giocata in modo equilibrato e con buone giocate da parte dell’ex Lille, ha preso una piega negativa allo scadere del primo tempo.

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Fino a quel momento, Leao si era messo in mostra con alcune giocate interessanti e un tiro potente che aveva colpito il palo. Ma al minuto 45, un contrasto tra Cancelo e Faundez ha acceso gli animi: i due giocatori si sono spintonati, coinvolgendo altri protagonisti, tra cui Roman per il Cile e Leao con Renato Veiga per il Portogallo. Il confronto tra Roman e Leao è rapidamente degenerato. Secondo quanto riportato dagli osservatori, il rossonero avrebbe colpito l’avversario con alcune manate, facendo cadere Roman a terra.

L’arbitro italiano Zufferli è intervenuto per sedare la rissa, ma dopo qualche secondo ha deciso di espellere sia Leao sia Roman. L’episodio ha scosso l’incontro, dando alla prima frazione un finale turbolento e creando apprensione in vista dei prossimi impegni del Portogallo, soprattutto per l’attaccante milanista.

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L’espulsione di Leao rischia di avere ripercussioni sul suo futuro, considerando che il giocatore è al centro di trattative di mercato e si avvicina a una possibile cessione dal Milan. L’episodio ha sollevato critiche da parte degli addetti ai lavori e dei tifosi, che sottolineano come l’ala portoghese abbia rovinato un primo tempo in cui aveva dimostrato qualità e incisività.

Resta da vedere se Leao sarà sanzionato ulteriormente dalle autorità calcistiche internazionali e come l’episodio influenzerà il rapporto con il club rossonero e le squadre interessate al suo cartellino. Intanto, il Portogallo dovrà fare i conti con un’assenza pesante nel match di ritorno, mentre il Cile può tirare un sospiro di sollievo, avendo ottenuto la parità numerica dopo il provvedimento dell’arbitro.

L’episodio conferma come anche nelle amichevoli, e nonostante la serietà del contesto internazionale, le tensioni sul campo possano esplodere rapidamente, mettendo alla prova la disciplina e la gestione emotiva dei giocatori in campo.