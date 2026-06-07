Pasquale Bruno: «Cairo il problema, la soluzione è non abbonarsi e disertare lo stadio» – VIDEO

Pasquale Bruno non ha dubbi: «Cairo il problema, la soluzione è la stessa: non abbonarsi e disertare lo stadio» – VIDEO

La Partita della Leggenda Granata ha riportato magia e appartenenza al Filadelfia, riempiendo non solo gli spalti ma anche i cuori dei tifosi presenti. L’atmosfera vissuta ieri sera è stata di quelle difficili da descrivere: un misto di nostalgia, orgoglio e identità granata che solo il Fila sa generare.

A raccontarla, più delle parole, sono stati i protagonisti che hanno animato la serata, uno dopo l’altro, tra emozioni e ricordi: Pasquale Bruno, Willy Peyote, Clara Vercelli e il mitico massaggiatore Tony, Marco Ferrante, Gino Latino, Luca Voghera, Kiki, Rafael Martin Vasquez, Andrea Pavan, Domenico Beccaria. Ecco le parole di Pasquale Bruno rilasciate a Sport+ TV:

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PAROLE – «Il futuro prossimo sarà il passato perchè sarà la stessa storia di sempre, c’è poco da pensare al futuro»

ALLENATORE – «Baldini? Ma il problema non è l’allenatore… Quanti allenatori sono passati in vent’anni? Quanti direttori sportivi? Il problema è uno solo! E sapete qual è il problema… Quindi speriamo che qualcosa cambi, qualcosa succeda perche la gente sta aspettando. Io resto convinto che l’unico modo è non abbonarsi, non fare i biglietti e lasciare lo stadio vuoto. Questa è la mia idea, poi ognuno è libero di fare quello che vuole».