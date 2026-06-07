Calhanoglu, futuro in bilico all’Inter? L’agente svela: «Abbiamo un accordo con il Fenerbahce se Safi vince»

Calhanoglu Inter, il futuro è ancora un rebus? Il suo agente rivela: «Abbiamo un accordo con il Fenerbahce se Safi vince elezioni». Le parole

In Turchia torna a far rumore il nome di Hakan Calhanoglu, improvvisamente finito al centro delle cronache di mercato e del clima incandescente che precede il derby di Istanbul.

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Il regista dell’Inter, da sempre tifoso dichiarato del Galatasaray, resta uno dei sogni più ambiziosi del club giallorosso. Ma nelle ultime ore a scuotere il mercato sono stati gli storici rivali del Fenerbahçe, già accostati al giocatore lo scorso anno.

A riaccendere il caso è stato Hakan Safi, candidato alla presidenza del Fenerbahçe, che in piena campagna elettorale ha alimentato i sogni dei tifosi pubblicando un tweet con il logo del club e la canzone Made in Romania, brano ormai associato a Calhanoglu sia in Italia che in Turchia. Un messaggio criptico ma potentissimo, capace di incendiare il dibattito.

A rendere la situazione ancora più esplosiva sono però le parole arrivate dall’entourage del numero 20 nerazzurro.

Le parole dell’agente: confermati i contatti

Il procuratore del centrocampista, Gordon Stipic, ha parlato apertamente a Yağız Sabuncuoğlu, confermando l’esistenza di contatti reali e di una trattativa in corso con il club turco. Una presa di posizione che ha immediatamente amplificato il caso, trasformando un semplice rumor in un fronte caldo del mercato internazionale.

PAROLE – «Non solo ho avuto lunghi incontri con Hakan Safi negli ultimi giorni, ma l’ho anche incontrato di persona. Siamo amici da molto tempo e le nostre conversazioni si basavano su una grande fiducia. Naturalmente, abbiamo trattato molti argomenti e alcuni giocatori, in particolare uno. Se Hakan Safi vince le elezioni che si terranno questo fine settimana, abbiamo raggiunto un accordo di base sul mio giocatore più importante».

Il futuro di Calhanoglu, simbolo dell’Inter campione d’Italia, torna così a essere un tema centrale: tra ambizioni personali, pressioni politiche e il fascino di un ritorno in patria, il suo nome è destinato a restare al centro della scena.