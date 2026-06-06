Iran, contrattempo pre Mondiali: 15 membri dello staff bloccati prima del volo per gli USA! Visto negato: cos’è successo

A meno di una settimana dall’inizio dei Mondiali, la delegazione iraniana si trova a dover affrontare un ostacolo inatteso: gli Stati Uniti hanno negato il visto a 15 membri dello staff della squadra. La notizia è stata riportata dall’ANSA, che cita la televisione di stato iraniana: «I visti sono stati rilasciati per la nazionale e lo staff tecnico, ma 15 membri dello staff amministrativo e di supporto stanno riscontrando problemi e non hanno ancora ricevuto i loro visti dagli Stati Uniti».

L’Iran esordirà nella Coppa del Mondo il 16 giugno alle ore 3:00 contro la Nuova Zelanda, aprendo il girone G. Le prime due partite, contro Nuova Zelanda e Belgio, si giocheranno al SoFi Stadium di Inglewood, in California, mentre l’ultima contro l’Egitto è prevista al Lumen Field di Seattle il 27 giugno. Nonostante il ritiro sia stato spostato in Messico, l’Iran dovrà disputare tutte le partite del girone negli Stati Uniti.

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La situazione sui visti si è complicata dopo che, il 5 giugno, l’agenzia Reuters aveva riportato la dichiarazione della Casa Bianca: «Ai giocatori dell’Iran sono stati concessi i visti per entrare negli Stati Uniti». Tuttavia, secondo quanto emerge dalle ultime comunicazioni, lo staff amministrativo dovrà attendere il via libera ufficiale prima di poter accedere negli USA.

L’ambasciatore iraniano Psandideh ha cercato di rassicurare sulle intenzioni americane, precisando che «gli USA non si sono mai detti esplicitamente contrari alla partecipazione dell’Iran alla Coppa del Mondo».

La questione rischia di creare tensioni logistiche per la squadra, visto che una parte dello staff è fondamentale per la preparazione, la gestione tecnica e organizzativa dei giocatori. La delegazione iraniana spera che le autorità statunitensi risolvano rapidamente la situazione, così da garantire la presenza completa di allenatori, medici, preparatori e dirigenti amministrativi in vista della competizione.

La gestione dei visti diventa quindi uno degli aspetti più delicati in vista dell’avvio del torneo, con implicazioni sul normale svolgimento del ritiro e delle sessioni di allenamento pre-Mondiale. L’Iran punta a partire con tutti i membri al completo per affrontare la Nuova Zelanda, il Belgio e l’Egitto con la massima organizzazione e supporto tecnico possibile.

La situazione resta in evoluzione e i tifosi e gli osservatori dovranno attendere aggiornamenti ufficiali prima della partenza della squadra per gli Stati Uniti.