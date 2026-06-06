La crisi non colpisce gli allenatori: il grande paradosso del calcio italiano – VIDEO di Andrea Bargione

Il calcio italiano sta vivendo una profonda crisi che non sembra però toccare gli allenatori emergenti. L’analisi – VIDEO di Andrea Bargione

Il calcio italiano sta attraversando uno dei periodi storici più complessi e drammatici per quanto riguarda i risultati sul campo, segnato da una ferita sportiva senza precedenti: le pesantissime tre mancate qualificazioni ai Mondiali di fila. Una vera e propria disfatta che certifica una profonda crisi strutturale e una preoccupante carenza di talento sul rettangolo verde. Eppure, in netto e sorprendente contrasto con la scarsità di fuoriclasse in maglia azzurra, il panorama nostrano sta assistendo alla prepotente affermazione di una nuova e brillante generazione di tecnici. È proprio questo il paradosso analizzato in profondità da Andrea Bargione nel suo recente video editoriale pubblicato per Calcionews24.

La crisi azzurra: un bacino di giocatori ai minimi storici

L’analisi proposta parte da una constatazione tanto evidente quanto amara: il materiale umano a disposizione del nostro movimento scarseggia. Le delusioni internazionali a ripetizione sono lo specchio di un sistema che fatica enormemente a formare calciatori in grado di competere ai massimi livelli europei e mondiali. Le continue esclusioni dalla Coppa del Mondo rappresentano la logica conseguenza di questa flessione tecnica che ha svuotato la Nazionale di profili di spicco. Nel riassumere questo scenario, la sintesi del giornalista è spietata: male i giocatori, i quali faticano a ritrovare la competitività di un tempo.

L’età dell’oro degli allenatori italiani

Tuttavia, se chi indossa gli scarpini vive un momento buio, chi siede in panchina brilla di luce propria. Il nucleo centrale del video sposta l’attenzione sull’altra faccia della medaglia, elogiando la clamorosa fioritura di allenatori italiani moderni, innovativi e pronti a dominare la scena. Si tratta di menti brillanti che stanno esportando il sapere tattico tricolore con enorme successo. A guidare questa vera e propria rivoluzione culturale troviamo Roberto De Zerbi, ormai consacrato a livello internazionale, e il rampante Francesco Farioli, capace di stregare le grandi piazze con le sue geometrie.

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I nomi del nuovo corso: da Palladino a Maresca

A questi pionieri si affianca una schiera di mister che stanno bruciando le tappe a suon di risultati. Tra i profili più forti e promettenti spiccano Raffaele Palladino, rivelazione assoluta delle ultime annate, ed Enzo Maresca, protagonista di progetti vincenti in campionati altamente competitivi. L’elenco delle eccellenze prosegue con Fabio Grosso, autore di pregevoli cavalcate, e si arricchisce con le fresche e coraggiose intuizioni tattiche di Ignazio Abate e Alberto Aquilani.

Il messaggio conclusivo del format è chiaro e riassume il momento storico: il nostro Paese continua a sfornare maestri di calcio in panchina, esportando idee di primissimo livello, ma deve urgentemente ritrovare la formula giusta per tornare a costruire i campioni da mandare in campo.