Sorloth Juve, c’è il sì: l’Atletico guarda alla Premier ma Spalletti vuole chiudere presto

Sorloth dice sì alla Juventus, ma l’Atletico punta all’asta con la Premier mentre il tecnico Luciano Spalletti aspetta…

Si prospetta un’estate lunga e piena di incastri da risolvere per la Juventus. L’amministratore delegato Damien Comolli ha iniziato a muovere i primi pezzi sulla scacchiera per consegnare a Luciano Spalletti i rinforzi richiesti, ma i primi “no” ricevuti e il tempo che scorre veloce stanno complicando la pianificazione.

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Con il mancato rinnovo e l’addio di Dusan Vlahovic, l’attacco è diventato la priorità assoluta: ad oggi, infatti, Spalletti non ha in rosa una punta centrale che lo convinca davvero. La coppia David‑Openda è ormai ai margini del progetto.

Il rebus Sørloth e le alternative nel mirino

La Juventus ha provato ad accelerare per Alexander Sørloth, ma il dossier si sta rivelando più complicato del previsto. L’Atlético Madrid, forte del grande interesse proveniente dalla Premier League, pregusta un’asta al rialzo e non ha alcuna fretta di cedere, anche perché il Mondiale alle porte potrebbe far lievitare ulteriormente il prezzo.

Nonostante il gradimento totale di Spalletti per il norvegese, l’operazione rischia di bloccarsi se i Colchoneros dovessero chiedere più di 30 milioni di euro. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

Mentre il tecnico attende con impazienza, Comolli continua a lavorare su piste parallele. Nei prossimi giorni è previsto un summit con il Paris Saint‑Germain per valutare la distanza economica tra domanda e offerta per Randal Kolo Muani, altro profilo molto apprezzato e considerato una delle alternative più credibili.

La Juventus, insomma, è nel pieno di un casting offensivo che potrebbe durare a lungo, con la necessità di trovare un centravanti titolare che possa guidare il nuovo ciclo targato Spalletti.



