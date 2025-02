Osimhen, addio in l’estate? Il Napoli non lascia andare il centravanti azzurro se non per quella cifra

Osimhen, il Napoli pretende quella cifra per lasciare andare l’attaccante: 75 milioni di euro per avere il famoso via libera da De Laurentiis?

Come spiegato da Sportmediaset, ci sono delle novità importanti per quanto concerne il futuro di Victor Osimhen. Il nigeriano tornerà al Napoli in estate, ma non rimarrà ancora a lungo in azzurro.

I partenopei vogliono cederlo a titolo definitivo nei prossimi mesi, ma Aurelio De Laurentiis pretenderà una cifra importante. Non basteranno i 75 milioni di euro della clausola rescissoria, che sarebbe comunque valida solo per l’estero.