Calciomercato Napoli, sono due gli obiettivi di Conte per l’attacco azzurro in estate

Calciomercato Napoli, Manna già al lavoro per costruire la squadra del futuro per Antonio Conte nel mercato estivo

Il Napoli sta cercando di rafforzare la propria rosa con innesti mirati in grado di rendere la squadra più competitiva in vista della prossima stagione. La dirigenza partenopea è al lavoro per valutare tutte le opzioni disponibili sul mercato, con l’obiettivo di garantire ad Antonio Conte una squadra all’altezza.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, tra i nomi sul taccuino di Manna spiccano Joshua Zirkzee e Lorenzo Lucca. L’attaccante olandese del Manchester United ha attirato l’interesse di diverse società italiane questi primi sei mesi non brillanti in Premier. Su di lui c’è anche la Juventus di Thiago Motta, che lo ha allenato a Bologna.

Oltre a Zirkzee, il Napoli sta monitorando anche l’attaccante dell’Udinese Lorenzo Lucca. L’idea del club partenopeo è quella di puntare su un profilo giovane che possa garantire fisicità e capacità realizzativa. Il mercato estivo si preannuncia quindi particolarmente intenso per il club azzurro, che dovrà affrontare la concorrenza di altri club italiani per assicurarsi questi rinforzi.