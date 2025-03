Pellegrini, addio alla Roma sempre più vicino. Due big su di lui in vista dell’estate (e anche qualche polemica)

Pellegrini, pronto l’addio alla Roma. Quella squadra è pronta a fare carte false per riuscire a prendere il centrocampista giallorosso

Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il calciomercato Roma potrebbe salutare definitivamente il suo capitano Pellegrini: dove nel mirino ci sono Inter e Napoli.

CALCIOMERCATO ROMA – «Con queste nove partite Pellegrini può colorare di diverso anche il suo futuro. A oggi, infatti, il domani prevede una probabile separazione, con Inter e Napoli che si sono già fatte sentire nei mesi scorsi e sono pronte ad accoglierlo a braccia aperte. Pellegrini, però, in cuor suo spera sempre che qualcosa possa davvero cambiare e che possa ancora una volta a riprendersi la Roma. Perché in questi anni ha sempre vissuto sulla graticola, con tanta gente che lo ha accusato di non avere lo spessore di Totti o De Rossi o anche solo di guadagnare troppo in proporzione al suo valore. Pellegrini ha spesso risposto sul campo, con gol e assist, ma anche con prestazioni di alto livello».