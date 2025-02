Torino, salta Ilic allo Spartak Mosca? Ecco cosa succede, le parole di Cairo ed i tre possibili scenari – VIDEO 

Torino, continua il giallo Ivan Ilic Spartak Mosca, la ricostruzione, i possibili scenari e le parole di Urbano Cairo, ecco il filmato

(Lorenzo Bosca – Inviato allo Stadio Olimpico Grande Torino). Un vero e proprio giallo in salsa di calciomercato si sta consumando in casa Torino in questi giorni. Parliamo naturalmente del passaggio di Ivan Ilic allo Spartak Mosca. Per sbrogliare la matassa della vicenda però, occorre riavvolgere brevemente il nastro sintetizzando quanto accaduto.

Dopo essere stato a lungo corteggiato dalla Lazio nel corso dell’ultima finestra di trattative, l’ex Verona aveva trovato il giusto accordo per il trasferimento con il club biancorosso. Le cifre? Poco meno di 20 milioni di euro nelle casse granata, con relativo stipendio faraonico per il serbo, che in Russia avrebbe abbracciato il connazionale Dejan Stankovic.

Tutto facile? Al contrario. Come fatto sapere nella giornata di giovedì proprio dal nuovo allenatore dello Spartak, qualcosa non dev’essere andato per il verso giusto nell’iter del tesseramento dell’atleta. «Se Iic arriverà? Non credo. Abbiamo tanti nomi sulla lista e lui era uno di questi, ma non penso che si farà» ha confessato il tecnico sulla vicenda, prima di chiosare: «Il mercato è ancora aperto, quindi vedremo…». Questo, nonostante a inizio settimana lo stesso Ilic era stato avvistato all’aeroporto di Malpensa intento a imbarcarsi verso la sua nuova meta.

Su quanto accaduto peraltro, anche l’omologo di Stankovic – mister Paolo Vanoli – aveva sostanzialmente confermato la situazione nella conferenza alla vigilia della gara contro il Genoa: «Abbiamo un’operazione in uscita, quella di Ilic, ora vediamo come si sviluppa». Insomma, le ore passano, i giorni pure, ma della firma di Ilic con lo Spartak Mosca nemmeno l’ombra.

Arriviamo quindi alle parole di Urbano Cairo. Intercettato da CalcioNews24 ieri sera dopo il pareggio confezionato coi liguri, il patron ha offerto l’ennesima testimonianza delle complicazioni subite dall’affare e prima descritte, aprendo però anche alla ‘clamorosa’ ipotesi della permanenza al Torino. «Sì, c’è qualche difficoltà. Ora vediamo cosa succede. Se sono ottimista? Non lo so, vediamo. Se il ragazzo rimane con noi siamo felici…». Tre sostanzialmente le strade percorribili alla luce dei fatti. La prima: la via maestra del tesseramento con lo Spartak (restano però da capire le motivazioni dietro al mancato approdo del giocatore). La seconda: il reintegro di Ilic nella rosa vanoliania come citato dall’editore. La terza: la cessione ad un nuovo offerente (Russia, Turchia, Serbia, Usa i ‘mercati’ ancora aperti). Così Cairo: