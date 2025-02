Calciomercato Atalanta, scelta fatta su Lookman per l’estate: la decisione sull’addio

Le ultime sul futuro di Ademola Lookman, attaccante nigeriano dell’Atalanta sul suo futuro in nerazzurro per la prossima stagione

Sono ore calde in casa Atalanta dopo il caso scoppiato tra Gian Piero Gasperini ed Ademola Lookman a seguito dell’eliminazione dalla Champions League. Fabrizio Romano ha fatto il punto sul futuro del nigeriano attraverso i propri social.

LA DECISIONE – «Lookman continua infatti a voler lasciare l’Atalanta durante la prossima estate. Il club proverà a chiarire la situazione tra Gasperini e il giocatore nelle prossime 24 ore, ma questo non cambia i piani per il futuro. L’addio era già pianificato la scorsa estate, ma alla fine il giocatore è rimasto. La cessione, però, potrà avvenire la prossima estate, quindi soltanto rimandata di un anno. E questo a prescindere da quanto successo ieri in Champions».