Calciomercato Venezia, ecco Daniel Fila, l’attaccante per sostituire Pohjanpalo

Calciomercato Venezia, in arrivo Daniel Fila: atterrato da poco il classe 2002 arriva dallo Slavia Praga per sostituire Pohjanpalo

Dopo la cessione di Pohjanpalo, il Venezia ha trovato sul calciomercato il nuovo attaccante, ed è Daniel Fila.

Classe 2002 dello Slavia Praga, 11 presenze e due gol in questa stagione, come riportato da Alfredo Pedullà è atterrato a Venezia da pochi minuti e in giornata eseguirà le visite mediche con i lagunari per poi firmare il contratto.