Verona, Suslov spiazza sul mercato: «Voglio dare il massimo. Prima di andare mi sono posto quell’obiettivo»

Il centrocampista dell’Hellas Verona, Tomas Suslov, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione a L’Arena: parlando anche di calciomercato.

LE PAROLE – «Sono di aiuto. Mi sento bene a centrocampo, come giocatore “box-to-box”, penso che da “otto” sia la mia posizione ideale. Posso difendere ma mi piace anche portare palla in avanti e creare delle opportunità. Mi piace giocare a tutto campo. È tanto che gioco a centrocampo, penso sia una buona posizione. Mi manca segnare, ma dall’altra parte so quanto riesco a dare in fase difensiva. Ho avuto qualche opportunità ma qualche volta non mi sono trovato nella posizione giusta per far gol. Devo migliorare. Per essere onesto ho sentito di qualche “rumors” ma non ho mai parlato con nessuno. Finché sarò al Verona darò il massimo per il club. Ho delle ambizioni nella mia carriera, penso sia normale per ogni giocatore che vuole migliorarsi, ma onestamente mi sto godendo il tempo che sto trascorrendo qui».