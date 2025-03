Lucca Udinese, in estate può lasciare i friulani: due big di Serie A sull’attaccante

Lucca Udinese, in estate potrebbe lasciare i friulani: sull’attaccante da 10 gol per ora in stagione ci sono due big di Serie A

Lorenzo Lucca potrebbe lasciare l’Udinese nella prossima sessione di calciomercato: come riportato da Gianluca Di Marzio infatti l’attaccante dei friulani – già a 10 gol in questa stagione – piace alle big italiane.

A gennaio avevano fatto un tentativo Atalanta, Milan e Roma, mentre ora sull’attaccante ci sono anche Inter e Napoli. Per i nerazzurri è uno dei profili – oltre a Castro e Krstovic – per rinforzare il reparto, che vedrà il probabile addio di Correa in estate. Per quanto riguarda i partenopei, il profilo combacia con quello tracciato da Conte da affiancare in attacco a Lukaku.