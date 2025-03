Empoli, Pezzella sicuro: «Stiamo lavorando molto per la salvezza! Ecco cosa ci manca per vincere»

Le dichiarazioni dell’esterno dell’Empoli Giuseppe Pezzella su quello che sarà il rush finale di stagione con la squadra in piena lotta salvezza

A La Nazione, l’esterno dell’Empoli Giuseppe Pezzella, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su quello che sarà il rush finale di stagione.

LE PAROLE – «Abbiamo fatto una grandissima prestazione, solo che nell’ultimo periodo ci gira un pò male. In questo momento dobbiamo guardare tutto, anche il pelo nell’uovo. Sicuramente potevamo fare meglio in occasione del gol subito però dobbiamo ripartire dalla prestazione che comunque c’è stata. La stiamo sfruttando per lavorare come facciamo sempre sotto l’aspetto fisico, tecnico e tattico. Ci stiamo preparando al meglio per il rush finale della stagione. Sicuramente dovremo essere molto più “sporchi” per cercare di fare di tutto per portare a casa i risultati e quindi i punti. Abbiamo dimostrato di potercela giocare con tutte, dovremo mettere in campo la grinta e la determinazione che ci hanno sempre contraddistinto nelle prestazioni, purtroppo meno nei risultati, purtroppo meno nei risultati, quantomeno nell’ultimo periodo».