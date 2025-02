Garnacho Napoli, trattativa avviata e possibile fumata bianca in estate. Quel fattore non passa inosservato allo United

Garnacho Napoli, trattativa avviata già per portare in estate l’attaccante del Manchester United. Quella possibilità potrebbe stravolgere il mercato

Nonostante in inverno la trattativa non sia andata a buon fine, è chiaro che per il Napoli la priorità sul mercato rimane sempre quella di prendere il degno erede di Kvara: su tutti in pole position ci sarebbe ovviamente Garnacho (richiesto esplicitamente da Conte).

La trattativa sarebbe possibile perché, secondo quanto riportato da Area Napoli, il prezzo dovrebbe agevolarsi (65 milioni di euro), andando incontro alle esigenze di tutti.