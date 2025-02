FANTACALCIO: CONSIGLI – LE SORPRESE DELLA 26a GIORNATA

Per ogni giornata di Serie A, CN24 propone dei possibili protagonisti a sorpresa. Troverai lo spunto decisivo per battere il tuo avversario al fantacalcio?

LECCE – UDINESE

venerdì 21 febbraio, ore 20.45

Il Lecce ha inanellato una serie poco invidiabile di due 0 a 0 consecutivi ma, se si considera che prima era arrivata una bella vittoria in trasferta, sono 3 le gare da cui è imbattuto. Prendendo però in esame il medesimo periodo, l’Udinese è ancora più in forma con 7 punti e 7 gol. Sfida apertissima.

Lecce

Falcone punta al terzo clean sheet di fila.

Udinese

Atta si sta imponendo a suon di prestazioni.

PARMA – BOLOGNA

sabato 22 febbraio, ore 15.00

A Parma è terminata l’avventura di Pecchia, al suo posto arriva Chivu che eredita una situazione decisamente complicata: 2 punti in 7 giornate. Al Tardini è ospite il Bologna lanciato e deciso a stare tra le meritevoli di qualificazione alle coppe.

Parma

Il rientro a pieno regime di Bernabè è di vitale importanza per le sorti dei ducali.

Bologna

Primo rigorista senza Orsolini in campo: Ndoye va messo senza dubbio.

VENEZIA – LAZIO

sabato 22 febbraio, ore 15.00

Il Venezia non riesce a svoltare la sua stagione, i risultati non arrivano e le occasioni per risollevarsi sono sempre meno. La Lazio invece si sta giocando tutto e lo sta facendo bene, e non vede l’ora di riprendersi il quarto posto sottrattogli di recente dalla Juventus.

Venezia

Orfani di Pohjanpalo, i lagunari pretendono molto da Oristanio, e noi con loro.

Lazio

Occasione per Lazzari, diamogli fiducia.

TORINO – MILAN

sabato 22 febbraio, ore 18.00

Il Torino fornisce prove di carattere ma i risultati non lo stanno premiando a dovere. Sabato viene a fargli visita il Milan con il morale a terra dopo l’eliminazione in Champions, e la reazione della squadra di Conceicao sarà il fattore determinante del match.

Torino

Stagione di alto livello per Lazaro, tra i migliori assistman del campionato. Confermato.

Milan

Hernandez si trova nel punto più basso della sua recente carriera e può uscirne solo in un modo…

INTER – GENOA

sabato 22 febbraio, ore 20.45

Non è l’Inter migliore degli ultimi anni questa che comunque è in piena corsa scudetto a sole due lunghezze dalla capolista. Perdere il derby d’Italia non fa mai piacere ma l’occasione per rifarsi esiste già, nonostante il Genoa non gliela voglia offrire così facilmente.

Inter

Zalewski può essere decisivo anche a gara in corso.

Genoa

Vieira ha una nuova freccia e si chiama Cornet. Ci puntiamo.

COMO – NAPOLI

domenica 23 febbraio, ore 12.30

A Como stanno sognando e non vogliono smettere: per come si sta esprimendo la squadra la salvezza è un traguardo ampiamente alla portata e le prospettive per il futuro sono esaltanti. La sfida contro il Napoli primo della classe è senza dubbio tra le più interessanti del turno.

Como

Diao è in una forma sublime. Dentro contro chiunque.

Napoli

Tanti dubbi sugli esterni, ma noi scommettiamo su Politano.

VERONA – FIORENTINA

domenica 23 febbraio, ore 15.00

Squadre non propriamente in grande forma: 0 punti per entrambe nelle precedenti 2 giornate. E se il Verona rischia di ritornare nelle cattive acque della zona retrocessione, la Fiorentina è più vicina a perdere prestigiose posizioni in classifica che a guadagnarne. Non crediamo ne uscirà un match indimenticabile.

Verona

Sarr è l’unico a dare buone garanzie nel reparto offensivo del Verona.

Fiorentina

Squalifica per Gosens? Parisi non ce lo farà rimpiangere.

EMPOLI – ATALANTA

domenica 23 febbraio, ore 18.00

11 reti subite contro una segnata: questo è il bilancio degli ultimi 3 incontri dell’Empoli che non vince una partita da inizio dicembre 2024. L’Atalanta, che non è tanto più contenta (fuori da tutte le coppe, ha conquistato i 3 punti una sola volta nelle precedenti 7 gare) rimane comunque super favorita.

Empoli

Esposito è a secco da troppe giornate…

Atalanta

In questo momento, tra infortuni e dissapori, possono salire le quotazioni di Vlahovic.

CAGLIARI – JUVENTUS

domenica 23 febbraio, ore 20.45

Contro un Cagliari che si sta portando a distanza dalla bagarre per evitare la retrocessione, giocherà una Juventus che ha dovuto cedere al PSV il passaggio del turno in Champions. Delusione enorme per la squadra di Motta che per la prossima qualificazione a quella stessa coppa dovrà lottare duramente.

Cagliari

Caprile è la scommessa più rischiosa, ma per come sta performando l’azzardo ci sta eccome.

Juventus

Gatti è un leader che sa dare il meglio di sé nei momenti più complicati.

ROMA – MONZA

lunedì 24 febbraio, ore 20.45

La Roma ha avuto la meglio sul Porto e ora in campionato ha un’occasione d’oro per cercare la terza vittoria consecutiva: all’Olimpico arriva il Monza che non sembra più avere molto da chiedere a questa stagione.

Roma

Probabile forfait di Dovbyk: Shomurodov non può rimanere a secco.

Monza

Il nuovo arrivato Keita potrebbe sentire aria di derby…