Hancko Juventus, emissari di Giuntoli in azione a San Siro! Ecco quando è successo: le ultime

Hancko Juventus, emissari di Giuntoli presenti a San Siro! Ecco quando è successo: le ultimissime in casa bianconera

Arrivano alcuni aggiornamenti importanti per quanto riguarda il futuro di David Hancko, difensore del Feyenoord che il mercato Juve ha messo in primis nella lista dei suoi obiettivi per il calciomercato di giugno.

Secondo quanto riportato da Tuttosport il centrale è stato seguito da alcuni emissari bianconeri presenti a San Siro nell’ultima sfida di Champions League tra il Milan e il club olandese. L’idea di Cristiano Giuntoli e dei bianconeri sarebbe quella di mettere sul piatto 22-23 milioni di euro per il suo cartellino. Situazione da monitorare.