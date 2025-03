Rinnovi Gatti McKennie in casa Juve, la clamorosa decisione della dirigenza! Incertezza massima sul futuro

Juve, il periodo di difficoltà della squadra passa anche dai rinnovi di giocatori come Gatti e McKennie: ecco la decisione della società

Non è un periodo certamente semplice quello che sta attraversando la Juve, costretta a fare i conti con una brusca frenata che sta condizionando pesantemente il cammino dei bianconeri in campionato, in corsa per il quarto posto che vale la Champions League.

Come riportato dal Corriere dello Sport dopo l’ultima sconfitta in casa della Fiorentina la proprietà ha deciso di bloccare alcuni rinnovi di contratto che sembravano in dirittura d’arrivo: vale a dire quelli di Gatti e McKennie. Prima la Champions, senza è possibile che vengano rivisti tutti i piani.