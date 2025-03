Mercato Lazio, scambio di top player con il Liverpool? I biancocelesti pronti al colpo a sorpresa!

Mercato Lazio, scambio di due big con il Liverpool? I biancocelesti sono pronti al grande colpo a sorpresa! Le ultimissime

L’ultima idea di mercato della Lazio ha del clamoroso. Dopo meno di due anni dal suo approdo in Premier League infatti potrebbe tornare presto in Italia Federico Chiesa, con la maglia biancoceleste. Realtà o semplice suggestione? Il Liverpool ha messo gli occhi su Isaksen per il quale intavolerebbe uno scambio con aggiunta di un conguaglio economico per i biancocelesti per portarlo via.

Queste sarebbero le intenzioni dei Reds stando a quanto riportato dall’esperto di mercato Ekrem Konur. Il più grande scoglio da superare sarebbe l’ingaggio del calciatore ma, le parti, potrebbero presto trovare un accordo.