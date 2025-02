Carboni, clamorosa decisione per il classe 2005: rottura totale con il Marsiglia. Arriva il comunicato ufficiale

Valentin Carboni ritorna alla corte dei nerazzurri: rottura totale con il Marsiglia. Ecco il comunicato ufficiale della società lombarda

Valentin Carboni torna alla base! Il talento argentino classe 2005 di proprietà dell’Inter in estate aveva salutato i nerazzurri per intraprendere una nuova avventura all’Olympique Marsiglia con la formula del prestito oneroso (ad un milione di euro) con diritto di riscatto a 36 milioni più bonus e il contro-riscatto in favore dei nerazzurri attorno ai 40 milioni di euro. Ecco il comuncato.

IL COMUNICATO – «FC Internazionale Milano comunica che, a seguito delle discussioni con l’Olympique de Marseille e il calciatore, è stato raggiunto l’accordo per la risoluzione anticipata del prestito di Valentin Carboni, attaccante argentino classe 2005».