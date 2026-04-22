Juventus, ma che stagione sta facendo Kalulu!? Da acquisto in punta di piedi a simbolo bianconero. E il futuro è già segnato…VIDEO di Marco Baridon

Juventus, l’analisi della stagione di Pierre Kalulu e quale sarà il futuro del difensore francese – VIDEO di Marco Baridon

L’impatto di Pierre Kalulu con la maglia della Juventus ha superato ogni più rosea aspettativa. Arrivato nel mercato estivo del 2024 quasi in sordina, il difensore transalpino si è trasformato in pochissimo tempo in un vero e proprio simbolo e leader indiscusso della retroguardia bianconera. Le sue prestazioni sul rettangolo verde lo hanno rapidamente consacrato come uno dei migliori interpreti del ruolo nel nostro campionato, azzerando in via definitiva tutte le perplessità che avevano accompagnato il suo sbarco a Torino.

I dubbi iniziali e l’esplosione sotto la guida di Spalletti

Al momento del suo trasferimento dal Milan, infatti, l’operazione era stata accolta da un diffuso scetticismo generale. La piazza si interrogava sulle caratteristiche tecniche dell’acquisto e, soprattutto, sulla sua effettiva tenuta atletica, alla luce delle sole 11 presenze nell’annata 2023/24 vissuta in rossonero. Tuttavia, il classe 2000 ha subito dimostrato di saper reggere la pressione, mettendo in mostra un autentico DNA da Juve. Dopo aver guadagnato fiducia con Thiago Motta e Tudor, è sotto la sapiente guida di Luciano Spalletti che ha raggiunto la definitiva consacrazione, ergendosi a giocatore più impiegato della rosa e garantendo una costanza di rendimento clamorosa.

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Statistiche da top player: assist, gol e precisione nei passaggi

L’evoluzione tattica del difensore è ampiamente supportata dai numeri stagionali. Fino a questo momento, Kalulu ha già distribuito ben 7 assist, un dato che polverizza il suo precedente record personale fermo a quota 3. Questo salto di qualità nasce da un profondo cambiamento nello stile di gioco: il francese oggi spinge molto di più, occupando le zone nevralgiche con enorme intelligenza e proiettandosi in avanti con estrema pericolosità. A questa propulsione offensiva unisce una pulizia tecnica invidiabile, certificata dal fatto di essere il quinto calciatore per passaggi precisi in Serie A. A incorniciare questa stagione magica ci sono anche 2 gol messi a segno, un ulteriore primato personale.

Il calciomercato e il futuro in bianconero

Per una Juventus ambiziosa, desiderosa di tornare a vincere in Italia e di competere ai massimi livelli in Europa, è di vitale importanza ripartire da questa solida ossatura. Nonostante il difensore abbia un contratto valido fino al 2029, la dirigenza deve prepararsi a respingere con grande fermezza le inevitabili sirene dall’estero. L’obiettivo della società deve essere quello di rinnovare e consolidare il legame con il calciatore. Oggi, Pierre Kalulu rappresenta la base imprescindibile su cui gettare le fondamenta per un ciclo futuro radioso e vincente.