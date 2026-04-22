Inter, i due ‘no’ che hanno cambiato la stagione nerazzurra. I retroscena della svolta nel VIDEO di Giuseppe Colicchia

Inter, ci sono due no che hanno dato una vera e propria svolta nella stagione nerazzurra – VIDEO di Giuseppe Colicchia

Ci sono stagioni calcistiche che cambiano radicalmente per un singolo dettaglio o per un bivio imboccato al momento giusto. In casa Inter, le sliding doors di questa annata sportiva sono indubbiamente due. La prima riguarda la delicata transizione sulla panchina. Dopo l’addio di Simone Inzaghi, maturato in seguito alla forte delusione europea, la dirigenza doveva scegliere una nuova guida tecnica. Il primo nome sulla lista era quello di Cesc Fabregas, allenatore che proprio ieri ha messo in seria difficoltà i nerazzurri nella semifinale di Coppa Italia con il suo Como. Nonostante un blitz a Londra del ds Ausilio, la risposta dello spagnolo fu negativa. Da quel momento, l’Inter ha deciso di virare su Cristian Chivu. Una scelta che si è rivelata tutt’altro che banale: puntando su un profilo in grado di garantire assoluta continuità tattica senza rivoluzionare modulo e uomini, la squadra ha ritrovato equilibrio e identità, rimarginando le ferite di un gruppo reduce da un’annata senza titoli.

Il mercato e la permanenza decisiva di Calhanoglu

La seconda svolta cruciale della stagione porta il nome e cognome di Hakan Calhanoglu. Per lunghi mesi di calciomercato, il centrocampista turco è stato accostato a un possibile addio, in particolare verso la Turchia, complici le tensioni emerse dopo l’eliminazione dal Mondiale per club. Eppure, il mancato trasferimento si è trasformato nella più grande risorsa per l’Inter. Sotto la guida di Chivu, il regista ha ritrovato centralità nel progetto, garantendo peso tecnico e continuità nelle giocate. Nonostante qualche noia fisica, il suo rendimento è stato straordinario. La sua importanza è stata ribadita in modo inequivocabile proprio contro il Como: con una prestazione condita da due gol e un assist, ha trascinato i nerazzurri in finale di Coppa Italia, confermandosi un perno insostituibile anche nella corsa scudetto.

Le basi per il futuro nerazzurro

Oggi, Chivu e Calhanoglu sono considerati i veri volti simbolo della rinascita dell’Inter. L’allenatore ha saputo riportare ordine, fiducia e rinnovata ambizione all’interno dello spogliatoio. Il trequartista turco ha messo al servizio della squadra qualità, leadership e soluzioni nei momenti di massima pressione. Insieme rappresentano i due snodi fondamentali di questa stagione e, non a caso, proprio attorno a queste due figure la società progetta di costruire la solida ossatura della squadra per il prossimo anno. Perché nel calcio i numeri contano, ma il destino si plasma prima di tutto attraverso le scelte.