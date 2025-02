Sucic Inter, il croato è in arrivo a Milano! Spunta la data delle visite mediche: ecco l’ultima idea del club

Sucic Inter, il croato è in arrivo a Milano! Spunta anche la data delle visite mediche: ecco l’ultima idea del club nerazzurro

Petar Sucic è stato il colpo finale del mercato Inter, con i nerazzurri che hanno poi ultimato il suo acquisto dalla Dinamo Zagabria. Il calciatore classe 2003 rimarrà alla Dinamo fino a giugno, ma intanto è atteso a Milano per le visite mediche di rito. Secondo quanto riferito da Tuttosport, il suo sbarco in Italia è previsto per domani: prima le visite mediche, poi la prima apparizione pubblica a San Siro per assistere alla sfida contro la Fiorentina.

SUCIC INTER – «Domani Petar Sucic svolgerà le visite mediche con l’Inter e la sera sarà a San Siro per osservare la sua futura squadra contro la Fiorentina. Il 21enne centrocampista croato che il club nerazzurro ha prelevato dalla Dinamo Zagabria per 14 milioni più 2,5 di bonus in vista del mercato che aprirà dal primo al 10 giugno, doveva arrivare a Milano già nei giorni scorsi, non appena chiusa la sessione di gennaio, ma le parti hanno scelto di rinviare il viaggio in Italia di qualche giorno».

I PIANI DEL CLUB PER LUI E PER IL CENTROCAMPO – «Adesso il giocatore, attualmente infortunato per la frattura del metatarso del piede destro, è pronto a sbarcare in città, mentre per unirsi alla squadra di Inzaghi dovrà attendere il Mondiale per club in programma da metà giugno negli Stati Uniti. Il 21enne nei piani dell’Inter sarà il dopo Frattesi – ma pure un possibile vice Calhanoglu -, destinato a lasciare Milano in estate a fronte di un’offerta intorno ai 40 milioni»

LEGGI ALTRE NOTIZIE SU INTERNEWS24