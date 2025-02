Balotelli Genoa ai titoli di coda, dove può andare adesso? Il futuro è lontano dall’Europa

Balotelli, il futuro è lontano da Genoa e dall’Europa: non può essere tesserato da club del vecchio continente, si guarda all’Asia e alle Americhe

Mario Balotelli non ha trovato al Genoa quella continuità e tranquillità che sperava di trovare: voluto fortemente da Gilardino, ma dopo l’esonero del tecnico e l’arrivo di Vieira – con cui aveva avuto rapporti tesi a Nizza – lo hanno messo sempre più ai margini del progetto. C’è aria di addio e, come riportato dal Secolo XIX, il futuro sembra lontano dall’Europa.

Mercato chiuso nel vecchio continente anche per gli svincolati, Super Mario deve guardare allora ad altri continenti in caso di risoluzione del contratto con il Grifone, dove le finestre di mercato sono ancora aperte: tra le mete ci sono il Brasile (chiusura del mercato il 28 febbraio) e Argentina (12 marzo) in Sudamerica. Suggestioni asiatiche anche con Corea del Sud e Giappone in cui si può ancora fare mercato fino al 26 e 27 marzo. Ma forse la meta preferita sarebbero gli Stati Uniti e la MLS, dove le squadre potranno ingaggiare nuovi calciatori fino al 12 aprile.