Voti Milan-Como, Fabregas può consolarsi: Nico Paz è un vero numero 10, Da Cunha ha un tiro affilato e insieme fabbricano gol già visti

Tutti i voti per i calciatori del Como di Fabregas dopo la sconfitta in rimonta per 2-1 a San Siro contro il Milan. I dettagli in merito

Il Como perde 2-1 dopo avere spaventato alquanto il Milan. Poco male, tenendo conto soprattutto del fatto che il terzultimo posto non si muove data la sconfitta dell’Empoli e il vantaggio dei lariani resta significativo, 7 punti a 9 giornate dal termine. A inorgoglire Fabregas potrebbe esseri la ricorrenza dei suoi gol. Quello di ieri lo ha messo da segno Da Cunha, che ha colpito da fuori area dopo una sponda di Nico Paz dentro i 16 metri. Un’azione che si era già vista in modo quasi identico alla 12 giornata a Genova con gli stessi interpreti. I quali piacciono entrambi, come rivelano le pagelle dei due principali quotidiani italiani.

NICO PAZ – Il Corriere dello Sport gli dà 6,5: «Ha il tocco magico del numero 10, ma non fugge dal lavoro oscuro, si impegna nel recupero palla come un 8 vecchio stampo. Per una volta, però, è banale al tiro». Identica valutazione da parte de La Gazzetta dello Sport: «Piace (anche) all’Inter, forse sente aria di derby. Primo tempo incantevole, poi cala anche lui. Ma ha stoffa da vendere».

DA CUNHA – 7 all’unisono e migliore del Como. Corriere: «Sul gol, il suo sinistro ha l’effetto di rasoio affilato. Gliene uscirebbe anche un altro, ma è fuorigioco di millimetri. Estro». Gazzetta: «Segna il gol dell’1-0 e gli annullano il 2-0, figlio di una stupenda cavalcata, per un fuorigioco di mezza spalla. Geometrico al palleggio, astuto negli inserimenti».