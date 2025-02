Torino, il calciomercato divide: l’opinione dei fan e il voto all’operato di Cairo e Vagnati 

Torino, il calciomercato di Urbano Cairo e Davide Vagnati divide i tifosi, ecco l’opinione dei fan ed il voto all’operato del club granata a gennaio

Un altro gennaio è passato, va da sé che un’altra sessione di calciomercato invernale in casa Torino – come per le restanti squadre della Serie A – sia terminata. Dunque, come sempre quando si fa capolinea al secondo mese dell’anno, è tempo di giudizi. Prima di procedere però, occorre ripercorrere sinteticamente tutte le operazioni inanellate dal tandem Urbano Cairo – Davide Vagnati negli ultimi trenta giorni all’ombra della Mole.

In salsa di trattative il Torino ha visto arrivare Elmas (prestito con diritto), Casadei (a titolo definitivo), Salama (ancora prestito con diritto) e Biraghi (stessa formula per l’ex Fiorentina). Ai quali vanno addizionati una serie di interessanti colpi destinati però a rinforzare la primavera granata. Sul capitolo uscite invece, hanno salutato: Balcot (prestito con diritto e contro diritto), Vojvoda e Ilic (titolo definitivo per entrambi) e Ciammaglichella (prestito secco).

Uno sciangai di operazioni insomma, che hanno però soddisfatto solo parzialmente la platea del tifo torinese. Senz’ombra di dubbio, l’acquisto ad aver suscitato – vuoi per curriculum, vuoi per aspettative – maggior entusiasmo tra i supporters è Cesare Casadei. Eccitazione, quella per l’approdo del classe 2003, forse fomentata anche dal frenetico testa a testa innescato con la Lazio per agguantare il cartellino dal Chelsea. Grande curiosità si respira invece intorno ai profili di Elmas (memori di quanto costruito dal macedone in quel di Napoli) e Biraghi (capace di regalare la giusta dose di esperienza alla causa vanoliana).

Chi invece pare, almeno dalle prime reazioni dal mondo social, non godere dei favori dei pronostici è Salama: atterrato tra lo stupore e l’ignoto generale l’altro ieri sera all’aeroporto di Milano Malpensa. Una scommessa insomma, che sarebbe però errato giudicare prima di aver visto all’opera; per quanto i numeri inanellati dal francese in carriera non sembrano (per ora) dei più entusiasmanti. In ogni caso, la vera fonte delle lamentele avanzate sempre via web dai fan del Torino, è stato il mancato acquisto di una punta di ruolo. L’assenza del sostituto del lungodegente Zapata rimane infatti il vero grande neo di una sessione di calciomercato allettante ma incompleta. E che, in caso contrario, avrebbe potuto ampiamente e meritatamente superare la sufficienza.