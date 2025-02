Pinamonti, l'agente s'impunta: «Merita piazze più importanti per giocare l'Europa. Maturità? Penso che...»

Pinamonti dirà addio al Genoa? Ecco le parole del suo procuratore su quello che sarà il futuro dell’ex gioiello dell’Inter

Enzo Raiola, agente di Andrea Pinamonti, a ChiamarsiBomber.com ha voluto parlare del futuro del suo centravanti al Genoa.

LE PAROLE – «Pinamonti ha sempre dimostrato grande continuità in termini di rendimento e, in questo senso, l’obiettivo in vista della prossima stagione è puntare a un club con obiettivi più importanti, magari con la possibilità di giocare in Europa. Penso che abbia raggiunto la maturità giusta per compiere lo step successivo e misurarsi con una grande realtà, nonostante finora abbia sempre giocato in ottimi club. C’è anche la possibilità di un riscatto da parte del Genoa, ma in questo momento siamo concentrati solo sul presente».