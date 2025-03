Calciomercato Parma, clamoroso retroscena su Bonny: saltata la firma con quella squadra, ma sarà sempre addio

Calciomercato Parma, Bonny pronto per salutare l’Emilia e firmare con una big? Ecco le ultime novità dove spicca un retroscena

Ai microfoni di Kiss Kiss Napoli, l’ex centrocampista Benoit Cauet, ha voluto parlare del calciomercato Parma soffermandosi su Bonny.

LE PAROLE – «Bonny era nel settore giovanile dello Châteauroux quando lo vidi giocare per la prima volta e subito capii che dovevo aggregarlo in prima squadra con me. Aveva 16 anni ma già possedeva un gran fisico. Il club fece di tutto per fargli firmare un contratto da professionista ma lui preferì andare a Parma consigliato dall’allora procuratore, ovvero Yvan Le Mee. Tra l’altro all’epoca lo voleva anche la Juventus. Nel periodo in cui lo allenavo, al di la della potenza fisica, non aveva gran senso del gol. Però la tecnica di base, la capacità di dribblare gli avversari era tipica di un trequartista. Da quando è in Italia è migliorato tanto sotto porta ed al momento, se proprio devo individuare un attaccante già affermato con cui paragonarlo, direi che è un mix tra Zapata per la progressione e la forza fisica e Benzema per la capacità di fornire assist ai compagni d’attacco»