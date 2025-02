Bologna, Iling Jr. ai saluti: torna all’Aston Villa che lo gira in Championship, visite mediche per il suo sostituto

Iling Jr. saluta Bologna torna in Inghilterra: nuovo prestito per lui, questa volta in Championship, visite mediche per il suo sostituto in rossoblù

Finisce la seconda avventura italiana di Samuel Iling Jr., arrivato al Bologna in prestito dall’Aston Villa, che lo aveva preso in estate dalla Juve nella trattativa che aveva portato Douglas Luiz in bianconero. L’inglese in rossoblù ha faticato a trovare spazio: per lui 16 presenze distribuite tra 7 in campionato (un gol), 8 in Champions League (un gol) e una in Coppa Italia, schierato titolare solo in 4 occasioni e ha giocato tutti i 90′ solo in Coppa Italia con il Monza.

Torna quindi in Inghilterra, ma l’Aston Villa lo ha girato subito in prestito al Middlesbrough, che milita in Championship, con la speranza che scendendo di categoria possa mettere maggiore minutaggio e con più continuità. Intanto i rossoblù sono già corsi ai ripari: visite mediche in corso per Pedrola, in arrivo dalla Sampdoria.