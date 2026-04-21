Conte Italia: ma quale Allegri o Guardiola! Deve essere lui il nuovo ct degli azzurri! – VIDEO di Andrea Bargione

Conte Italia, è lui il nome forte per la panchina azzurra: altro che alternative! Il commento di Andrea Bargione – VIDEO

La candidatura di Antonio Conte per la panchina dell’Italia deve tornare a essere centrale. L’ex commissario tecnico ha già dimostrato nel 2016 di saper trasformare una Nazionale ridimensionata in un gruppo competitivo, capace di arrivare ai quarti dell’Europeo e di mettere in difficoltà anche la Germania. Quell’esperienza, unita alla sua capacità di creare identità e compattezza in tempi brevi, rappresenta un biglietto da visita che pochi altri tecnici possono vantare.

Dopo quell’avventura, Conte ha arricchito ulteriormente il suo curriculum con trofei pesanti: la Premier League nel 2017, la FA Cup nel 2018, lo scudetto con l’Inter nel 2021, il titolo con il Napoli nel 2025 e la Supercoppa di Lega. Un percorso che testimonia la sua abilità nel costruire squadre vincenti, nel valorizzare i giocatori e nel portare mentalità e disciplina ovunque sia andato. È proprio questo mix di leadership e risultati che sarebbe, secondo Bargione, il profilo ideale per rilanciare una Nazionale reduce da una dolorosa eliminazione.

L’unico vero ostacolo è di natura economica: Conte guadagna molto a Napoli e la Federazione, dopo il mancato incasso legato al Mondiale, non dispone di risorse illimitate. Tuttavia, chi sostiene la sua candidatura ritiene che un accordo con De Laurentiis sia possibile e che investire su un tecnico di tale livello rappresenti una scelta strategica per il futuro del calcio italiano. Se c’è un allenatore in grado di ricostruire l’Italia e riportarla ai vertici, quel profilo continua a essere uno solo: Antonio Conte.