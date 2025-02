Calciomercato gennaio, il Porto si conferma vetrina carissima, Napoli sul podio con Kvara

Calciomercato gennaio, il bilancio della sessione invernale: chi ha incassato di più? Porto vetrina cara, Napoli terzo, anche Monza e Lecce in top 20

Il calciomercato di gennaio si è chiuso in Italia e nei top 5 campionati europei: rimane aperto ancora in alcuni paesi, ma allo stesso tempo si possono già fare alcuni bilanci, come quello delle squadre che hanno guadagnato di più dalle cessione. Al primo posto c’è il Porto, che con le cessioni di Nico Gonzalez al Manchester City e Galeno all’Al-Ahli ha messo insieme un tesoretto di quasi 100 milioni. Il mercato saudita ha riempito le casse anche dell’Aston Villa, che ha ceduto John Duran all’Al-Nassr e insieme alla sua cessione e quelle di Diego Carlos e Philogene ha incassato più di 72 milioni. Terzo posto per il Napoli, la cui cessione di Kvara ha portato in cassa 69 milioni, anche se i tifosi lamentano il mancato reinvestimento per un sostituto se non Okafor, arrivato alla disperata l’ultimo giorno. Tra le squadre che hanno incassato di più ci sono anche il Lecce, con la cessione di Dorgu e il Monza, che ha rivoluzionato la squadra con 11 cessioni, tra cui Pablo Mari, Maldini e Bondo. Di seguito le squadre che più si sono arricchite.

1 FC Porto 98,30

2 Aston Villa 72,70

3 SSC Napoli 69,00

4 Eintracht Francoforte 49,50

5 RC Lens 46,70

6 Feyenoord Rotterdam 32,30

7 Botafogo de Futebol e Regatas 29,10

8 Vitória Guimarães SC 26,48

9 US Lecce 25,95

10 Stade Reims 24,35

11 Club Athletico Paranaense 22,73

12 AC Monza 21,50

13 SK Slavia Praga 20,55

14 FC Middlesbrough 19,34

15 PSV Eindhoven 18,50

16 1.FC Norimberga 16,65

17 Cercle Brugge 16,50

18 Inter Miami CF 16,06

19 Chelsea FC 15,90

20 Borussia Dortmund 15,80