Gila Milan, c’è il via libera di Cardinale per il colpo in difesa! Ora resta da convincere Lotito e la Lazio: il punto sulla trattativa

Il Milan prepara un mercato ambizioso e mirato, con l’obiettivo di consegnare a Massimiliano Allegri una rosa più profonda e competitiva su più fronti. La linea tracciata dalla società è chiara: un innesto importante per ogni reparto, senza rinunciare a profili giovani e di prospettiva. In questo scenario, il nome forte per la difesa resta quello di Mario Gila, centrale spagnolo classe 2000 della Lazio, cresciuto nel settore giovanile del Real Madrid.

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Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il Milan avrebbe già incassato il via libera della proprietà per provare ad affondare il colpo. Gerry Cardinale, presente in Italia per assistere a Milan-Juventus e poi ripartito, avrebbe dato disponibilità a un mercato importante, a condizione che la squadra non perda freschezza anagrafica. Il messaggio, in questo senso, è stato chiaro: «non si invecchi» la rosa. Per questo motivo Gila viene considerato un profilo ideale: giovane, strutturato, già abituato alla Serie A e capace di giocare sia in una difesa a tre sia in una linea a quattro. Il centrale spagnolo, sotto contratto con la Lazio fino al 30 giugno 2027, avrebbe già aperto alla possibilità di trasferirsi a Milano.

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Nei giorni scorsi sarebbero andati in scena nuovi contatti diretti tra gli agenti del giocatore e i vertici rossoneri. La base d’intesa per un contratto quinquennale esisterebbe già, con un ingaggio in linea con gli stipendi del reparto, intorno ai 2-2,5 milioni di euro. Resta da trovare l’accordo con Claudio Lotito, presidente biancoceleste, che valuta il cartellino circa 30 milioni di euro. Il nodo principale riguarda la percentuale del 50% sulla futura rivendita garantita al Real Madrid. Il Milan punta a non superare quota 20 milioni, ma la distanza viene considerata colmabile. Gila attende sviluppi e spera che l’operazione possa essere definita entro giugno.