Udinese, si complica il riscatto di Zaniolo: non c’è l’accordo col giocatore

Il futuro di Nicolò Zaniolo resta appeso a un filo sottile, con l’Udinese che si è fermata proprio davanti all’ultimo tratto della trattativa.

Il riscatto dal Galatasaray, fissato a circa 9 milioni di euro, non è mai stato davvero il problema principale. Il nodo vero, quello che sta bloccando tutto, è l’intesa con il giocatore, ancora lontana e in questo momento quasi complicata da immaginare.

Ingaggio e tempi stretti, la situazione si blocca

La società friulana vuole trattenere l’attaccante anche per la prossima stagione, convinta dalla possibilità di costruire un progetto tecnico attorno alle sue qualità.

Ma il discorso economico interno si è rivelato più complesso del previsto, soprattutto perché manca l’accordo col calciatore e il suo entourage.

La distanza tra le parti è ancora ampia, abbastanza da mettere in discussione l’intera operazione proprio quando il tempo comincia a stringere.

Zaniolo, serve un passo in avanti dell’Udinese

Il nodo ingaggio frena il riscatto di #Zaniolo da parte dell'#Udinese. Il tempo stringe, i friulani hanno intenzione di acquistarlo dal #Galatasaray, ma non c'è l'accordo tra il giocatore e i bianconeri. Parti al lavoro per cercare una (difficile) soluzione #calciomercato pic.twitter.com/CTNBL4x8aK — Alessio Lento (@alessio_lento) June 15, 2026

Se non si troverà una soluzione entro brevissimo tempo, ma manca davvero poco, lo scenario più semplice diventa anche il più diretto: il ritorno al Galatasaray.

Un’ipotesi che fino a poco tempo fa sembrava solo una formalità tecnica, ma che oggi torna sul tavolo come possibilità reale, senza particolari margini di interpretazione.

Le parti stanno continuando a parlarsi, ma la sensazione è che serva un passo avanti da parte del club dopo una stagione, quella di Zaniolo, da 10 in pagella: 6 gol e 6 assist in 34 presenze.