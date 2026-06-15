Calciomercato Juventus: ufficiale il riscatto di Jeremie Boga, contratto fino al 2029

Calciomercato Juventus: Jeremie Boga è ufficialmente un giocatore bianconero. Esercitato il riscatto dal Nizza

La notizia era nell’aria già da diverse settimane, ma adesso è arrivata l’ufficialità tanto attesa dai tifosi bianconeri: Jeremie Boga è a tutti gli effetti un giocatore della Juventus. Il club piemontese ha deciso di puntare con estrema decisione sul talento e sull’imprevedibilità dell’esterno offensivo classe 1997, blindandolo in vista delle prossime stagioni. Arrivato a Torino lo scorso mese di gennaio con la formula del prestito temporaneo dal Nizza, il calciatore ivoriano ha convinto pienamente la dirigenza e lo staff tecnico, meritandosi la meritata conferma a titolo definitivo.

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Le cifre dell’affare e il comunicato ufficiale del club

La dirigenza della Vecchia Signora ha scelto di non attendere la fine dell’estate e ha formalmente esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione definitiva delle prestazioni sportive del giocatore. Per ufficializzare e rendicontare l’operazione, la società bianconera ha diffuso una nota agli investitori e ai tifosi, in cui vengono chiariti in modo trasparente i dettagli economici dell’accordo siglato con la compagine francese.

Questo il testo integrale del comunicato diramato dalla società: «Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver esercitato il diritto di opzione per l’acquisizione a titolo definitivo dei diritti alle prestazioni sportive del giocatore Jérémie Boga, dalla società OGC Nice, per un corrispettivo di € 4,8 milioni, pagabili in due esercizi, oltre ad oneri accessori pari a € 0,8 milioni. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva fino al 30 giugno 2029.»

L’impatto sul campo e i numeri in maglia bianconera

L’investimento economico sostenuto dalla dirigenza è ampiamente giustificato dall’eccellente rendimento offerto sul rettangolo verde. Nei suoi primissimi mesi trascorsi all’ombra della Mole, l’esterno ivoriano si è inserito rapidamente e con grande naturalezza nelle rotazioni tattiche della squadra. Grazie alla sua proverbiale capacità di saltare l’uomo e di creare superiorità numerica, Boga è diventato in breve tempo una pedina inamovibile per lo scacchiere offensivo.

Le statistiche della sua prima annata torinese parlano chiaro: l’attaccante ha collezionato ben 17 presenze complessive divise fra le varie competizioni nazionali e internazionali, riuscendo a mettere a segno un bottino di 4 gol e servendo 1 assist decisivo per i compagni.

Un tassello fondamentale per il futuro

Con la prestigiosa firma sul nuovo contratto, che lo legherà indissolubilmente ai colori bianconeri fino al 30 giugno 2029, la Juventus si assicura un elemento di assoluta affidabilità e di comprovata esperienza nel campionato italiano. La duttilità di Boga rappresenta un’arma letale per scardinare le difese più chiuse. L’avventura in pianta stabile a Torino è appena decollata: la piazza è pronta a riabbracciarlo in campo per i prossimi, ambiziosi traguardi sportivi.