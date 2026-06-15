Calciomercato Atalanta: il sogno per il centrocampo di Sarri è Hojbjerg. È un pallino di Giuntoli, svelato il piano della Dea

Calciomercato Atalanta: Hojbjerg è il sogno per il centrocampo di Sarri. Svelata la strategia di Giuntoli

L’inizio di un nuovo e affascinante capitolo sportivo in casa nerazzurra è ormai realtà. Proprio oggi, 15 giugno, il club orobico ha inaugurato ufficialmente un’era inedita: Maurizio Sarri è diventato a tutti gli effetti il nuovo allenatore dell’Atalanta. Con l’arrivo in panchina del tecnico toscano, la dirigenza bergamasca si è immediatamente messa all’opera per pianificare le mosse della sessione estiva, con l’obiettivo di consegnare al mister una rosa altamente competitiva e adatta ai suoi complessi dettami tattici.

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Il faro per la mediana: il sogno Hojbjerg

Per innalzare il tasso tecnico e la caratura internazionale della squadra, il grande sogno dell’Atalanta a centrocampo porta un nome ben preciso: Pierre-Emile Hojbjerg. Secondo Gianluca Di Marzio, il talentuoso e roccioso mediano, attualmente in forza all’Olympique Marsiglia, rappresenta il profilo ideale per dare geometrie ed equilibrio al nuovo scacchiere tattico di Sarri. La società nerazzurra ha già iniziato a lavorare sotto traccia in vista del futuro per rinforzare il reparto, sondando il terreno per capire la fattibilità di un’operazione che si preannuncia comunque complessa. Al momento, infatti, dalla Francia non risultano aperture da parte del centrocampista danese a un possibile trasferimento in Serie A. Proprio per questo motivo, l’arrivo del giocatore a Bergamo resta attualmente relegato alla categoria dei grandi sogni di mercato.

Un vecchio pallino di Cristiano Giuntoli

Ad orchestrare le ambizioni della Dea c’è un uomo che conosce benissimo le qualità del calciatore scandinavo. Hojbjerg, infatti, è un vecchio e dichiarato pallino del direttore sportivo nerazzurro Cristiano Giuntoli. Il navigato dirigente aveva già provato a portarlo in Italia in passato, seguendolo con estrema attenzione durante la sua precedente esperienza lavorativa ai tempi della Juventus. Giuntoli apprezza da sempre la leadership e la fisicità del centrocampista e spera di poter trovare, con il passare delle settimane, lo spiraglio giusto per tentare l’affondo. Tuttavia, come anticipato, per l’Atalanta al momento la trattativa rimane in una fase di puro desiderio.

I numeri della stagione e i dettagli del contratto

Strappare il giocatore ai transalpini sarà un’impresa ardua anche dal punto di vista economico e contrattuale. Arrivato all’Olympique Marsiglia nel corso dello scorso mercato estivo, il classe 1995 si è subito imposto come un leader assoluto. Il danese è blindato da un contratto fino al 30 giugno 2028, dettaglio che garantisce al club transalpino un forte potere contrattuale. Inoltre, i suoi numeri recenti testimoniano una continuità di rendimento impressionante: in questa stagione ha giocato in tutto 43 partite, segnando 5 reti e servendo 5 assist ai compagni. Cifre importanti che confermano il valore di un centrocampista totale, che farebbe la fortuna del nuovo centrocampo di Maurizio Sarri.