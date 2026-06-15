Belgio Egitto, la partita di De Ketelaere: il focus sulla prestazione del trequartista

Belgio Egitto, la partita di De Ketelaere: ecco l’analisi completa della prestazione del trequartista nella gara d’esordio al Mondiale 2026

Uno dei protagonisti annunciati di Belgio Egitto, la gara del primo turno del gruppo G al Mondiale 2026, è senza dubbio Charles De Ketelaere, autore di una stagione altalenante quest’anno con la maglia dell’Atalanta. Ecco la nostra analisi sulla sua partita.

PRIMO TEMPO

L’atalantino viene schierato da Garcia come punta centrale nel 4-2-3-1. Dopo 2 minuti tocca il primo pallone su un lancio in profondità, tenta un colpo di tacco senza successo. Al 6′ va a fare una sponda aerea per Doku. Al 10′ CDK ritenta un colpo di tacco e stavolta riesce a servire bene Trossard. Al 12′ lancio di Courtois, De Ketelatere vince il duello su Yasser, ma l’egiziano riesce a recuperare. Tendenzialmente l’attaccante belga viene cercato sulle rimesse laterali. Al 31′ prova ad allargarsi sulla destra, viene fermato in maniera decisa. Poco dopo su un tocco di testa in area di Tielemans tenta un improbabile aggancio di tacco. Al 37′ CDK prova a venire incontro per cercare un nuovo spazio dove rendersi utile con piccole sponde. Al 39′ un suo ottimo recupero su Salah avvia un’azione tambureggiante del Belgio, deciso ad ottenere il pareggio prima dell’intervallo. Al 43′ viene colpito da una conclusione di De Bruyne da fuori area, quasi un simbolo della gara deficitaria del Belgio. Un minuto dopo lavorta benissimo un pallone sullo stretto e lo fa passare con un cucchiaio. Al 46′ in area stoppa di coscia e apparecchia per Doku, conclusione altissima del compagno da posizione favorevole. Un brivido all’ultimo secondo, quando un suo colpo di testa anticipa Courtois in un corner dell’Egitto che stava creando un pericolo.

SECONDO TEMPO

Garcia cambia posizione a De Ketelaere, spostando Doku a prima punta e mettendo il numero 17 un passo indietro, sulla trequarti. Al 51′ come d’abitudine si fa trovare pronto per la spizzata di testa su lancio di Courtois. Al 54′ libera l’area di testa su un corner egiziano sul primo palo. Al 57′ prende un fallo nella propria metà campo in fase di protezione palla. Successivamente tenta un tocco d’esterno partendo molto defilato dalla destra, si conferma che finora non è la sua giornata migliore. Al 65′ ancora una volta svetta nel gioco aereo in difesa, un contributo continuo che ha dato. La sua gara termina qui: Garcia punta su Lukaku per provare a rimediare allo svantaggio e Big Rom partecipa immediatamente alla rete dell’1-1! CDK viene bocciato e non solo perché il suo cambio è decisivo. Non ha mai calciato una volta, ha toccato 44 volte il pallone, gli è riuscito solo un dribbling su 3 tentati.

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