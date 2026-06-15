Moviola Belgio Egitto: gli episodi dubbi del match, valido per la prima giornata dei Mondiali 2026

Moviola Belgio Egitto: gli episodi dubbi del match diretto dal brasiliano Ramon Abatti, valido per la prima giornata dei Mondiali 2026

PRIMO TEMPO

Il primo fallo lo commette Onana dopo appena 25 secondi. Al 9′ lo stesso centrocampista rimane per terra per un colpo al tendine da parte di Salah. Al 12′ il Var cancella un corner al Belgio secondo il nuovo protocollo. Al 13′ giallo per Attia che sgambetta Mechele in proiezione centrale. Decisione opposta un minuto dopo con cartellino per Castagne falloso su Salah, bravo in una sua consueta accelerazione. Errore dell’arbitro che non sanziona un tackle di Fatouh su Doku. Primo quarto d’ora con diverse interruzioni, le due squadre sono protagoniste di diversi contrasti. Doveroso il cartellino al 34′ per Fatouh che ostacola una ripartenza di Doku originata da un corner battuto molto male dall’Egitto. Canonici i 4 minuti di extra-time. Non pochi i falli nella prima frazione di gioco, sono già 16.

SECONDO TEMPO

Nei primi 10 minuti Doku guadagna due punizioni in zona centrale. Al 60′ lo stesso Doku si lascia andare in area di rigore, l’arbitro vede bene e lascia correre. Cartellino per il neo-entrato De Cuyper che perde palla sull’attacco di Ziko e lo atterra per impedire che se ne vada. All’81’ perdonato Hany che aggancia nettamente Doku, bravo a spostare palla con la consueta destrezza. All’89’ proteste egiziane per un’ostruzione di De Cuyper su Zizo in area, non sembra esserci nulla di così grave per determinare l’assegnazione di un rigore, peraltro sarebbe stato fuori area. I minuti di recupero sono 5. Gara con non pochi falli, 30, equamente spartiti tra le due formazioni, esattamente come i cartellini (2 a testa)

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