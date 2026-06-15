Nico Paz più vicino alla permanenza al Como: Real Madrid orientato a non esercitare la clausola di recompra

Nico Paz è sempre più vicino a rimanere al Como: Real Madrid può non esercitare la clausola di recompra

Il destino di Nico Paz è ancora tutto da scrivere, ma sulle sponde del Lario si respira un’aria di forte positività in vista della riapertura del mercato. La dirigenza del Como, infatti, nutre una speranza sempre più concreta di poter contare sulle prestazioni del suo gioiello argentino anche nel corso della prossima stagione secondo Gianluca Di Marzio. Trattenere il talentuoso trequartista classe 2004 significherebbe dare continuità a un ambizioso progetto tecnico che ha saputo esaltare al meglio le sue innate doti balistiche e di palleggio.

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Le trattative con i Blancos e la ricerca dell’intesa

I discorsi diretti tra la società lombarda e i vertici del Real Madrid procedono senza sosta e il tavolo delle contrattazioni appare in continua evoluzione, ricco di scenari aperti. Se in un primo momento sembrava piuttosto probabile un suo rientro immediato alla casa madre nella capitale spagnola, le dinamiche di mercato hanno progressivamente rimescolato le carte sul tavolo. Attualmente, l’ipotesi più accreditata suggerisce che il club iberico sia fortemente propenso a concedere al fantasista un ulteriore prezioso anno di maturazione in Lombardia, per fargli accumulare esperienza in Serie A e in Champions League. L’unico vero nodo nevralgico ancora da sciogliere riguarda la formula del trasferimento: le due società stanno lavorando instancabilmente per trovare il giusto incastro contrattuale che tuteli i rispettivi interessi economici e sportivi.

Le voci internazionali e la reale posizione del Madrid

Nelle scorse ore, la nota emittente internazionale ESPN ha diffuso un’indiscrezione particolarmente rilevante, affermando che la dirigenza dei Blancos avrebbe già deliberato internamente di non attivare la clausola di riacquisto in questa specifica sessione. Tuttavia, analizzando attentamente la situazione, emerge come ai piani alti del Santiago Bernabéu non sia stata presa ancora alcuna decisione definitiva. Lo scenario, dunque, rimane totalmente fluido: le Merengues non avevano mai blindato la certezza assoluta di un suo rientro immediato, e parimenti oggi non hanno escluso a priori la possibilità di riportarlo in patria. Il dialogo tra le parti resta sereno e le valutazioni strategiche sono ancora pienamente in corso.

La volontà del giocatore: l’ago della bilancia

In questa complessa scacchiera internazionale, un fattore determinante promette di sbloccare in via definitiva l’affare. Nel corso dei ripetuti vertici tra i club, l’obiettivo condiviso sembra infatti essere quello di garantire al giovane talento un percorso di crescita armonico e senza brusche interruzioni. La spinta decisiva per il buon esito dell’operazione arriva proprio dalle preferenze del diretto interessato. Il giovane argentino avrebbe comunicato a chiare lettere al suo entourage il proprio desiderio di restare al Como, un ambiente ideale in cui ha trovato da subito massima fiducia, un grande calore da parte dei tifosi e un minutaggio elevato. Questa netta e inequivocabile presa di posizione pesa enormemente sull’ago della bilancia e regala all’intera piazza lariana il fondato sogno di poter ammirare ancora a lungo le sue giocate al Giuseppe Sinigaglia.